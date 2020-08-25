Не смогли пересечь линию разграничения: На КПВВ «Новотроицкое» снова ночевали люди

За минувшие сутки в контрольном пункте въезда–выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) спасатели оказали помощь 5 человекам, которые не смогли пересечь линию разграничения. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«В палатках ДСНС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным», – отметили в ГУ ГСЧС Донетчины.

Там также добавили, что на каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда – «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка» – в круглосуточном режиме продолжают функционировать пункты оказания помощи. В них дежурят представители Главного управления ГСЧСУкраины в Донецкой области.

Всего с начала функционирования пунктов помощь получили более 126 тыс. граждан.

Как сообщалось ранее, на период карантина «ДНР» открывает только один из четырех контрольно-пропускных пунктов, при этом КПП «Еленовка» работает только по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.