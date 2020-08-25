Донетчина: Славянск продолжает лидировать по коронавирусу

Славянск продолжает лидировать в Донецкой области по числу заразившихся коронавирусом. Так, с начала пандемии по состоянию на сегодня, 25 августа, в городе зарегистрировано 506 подтвержденных случаев COVID-19, из них 25 – дети, передают «Донецкие новости».

Как уточнил Славянский городской голова Вадим Лях, из ранее заболевших выздоровели 461 пациент, в том числе 22 ребенка. Летальных исходов – 5.

Сейчас проходят лечение 40 славянцев. «18 человек госпитализированы и находятся в стационарах больниц Константиновки и Бахмута, 22 зараженных находятся на самоизоляции и проходят лечение амбулаторно, под наблюдением семейных врачей», – сказал мэр.

За прошедшую неделю выявлены 27 подтвержденных случая коронавируса. «Коэффициент выявления заболевания за прошедшую неделю составил 16,3%», – уточнил мэр.

По состоянию на 21 августа на «антикоронавирусные» мероприятия из городского бюджета выделено 7,649 млн грн, из них использовано 6 млн грн.

В Славянском горсовете уточнили, что также за последнюю неделю проведено 166 заборов биологического материала для обследования методом ПЦР. Показатель обследований в Славянске составляет 149,8 на 100 тыс. населения (в среднем по области – 32,8 на 100 тыс. населения).

Кроме того, на 25 августа 29 жителей города проходят лечение по поводу пневмонии. 12 из них находятся в стационаре больницы, другие лечатся амбулаторно. Все они прошли ПЦР-тестирование. Всего за период карантина диагноз «пневмония» был поставлен 191 жителю города.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 августа в Украине COVID-19 заболели 108 415 человек (52 870 пациентов выздоровели, 2 318 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 240 случаев (выздоровели – 928 пациентов, летальных случаев – 18), Луганской области – 245 случая (выздоровели 154 чел., скончался – 2).

В «ДНР» – 2 364 случая COVID-19 (выздоровели 1 152 чел., летальных случаев – 130). В «ЛНР» (на 24 августа) – 646 заболевших (выздоровели – 607 человек, летальных случаев – 17).