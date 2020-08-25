В «ДНР»: В Горловке коронавирусом заболел начальник отдела здравоохранения

Во временно неподконтрольной украинской власти Горловке коронавирус подтвердился у начальника городского отдела здравоохранения. Об этом сообщил журналист и блогер Никита Синицын на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 20 августа глава «администрации» Горловки Иван Приходько заявил, что в «мэрии» был выявлен сотрудник, заболевший коронавирусом. Вследствие этого «администрацию» перевели на дистанционную работу.

«По сообщениям моих источников, этим заболевшим, чей статус был официально подтвержден "градоначальником ДНР", стал, по иронии судьбы, начальник отдела здравоохранения Горловки Александр Просяник. Впрочем, пишут что с тех пор количество заболевших выросло и составляет не менее трех», – написал Синицын.

По состоянию на 25 августа в «ДНР» – 2 364 заразившихся коронавирусом (выздоровели – 1 152 человека, летальных случаев – 130).