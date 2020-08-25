В ПФУ показали, как работает автоматическое оформление пенсии (Видео)

Пенсионный фонд Украины продемонстрировал видеоролик о сервисе автоматического назначения пенсии. Данный сервис доступен на веб-портале электронных услуг ПФУ.

«Предлагаем воспользоваться данным сервисом и подавать документы для назначения пенсии, не выходя из дома», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, с 1 июля ПФУ ввел новые сервисы – электронная трудовая книжка и автоматическое назначение пенсии. Этот позволяет оформлять пенсию вообще без посещения ПФУ.

Напомним, что сегодня в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60). Сейчас применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии: с 1 июля минимальная – 1 712 грн, максимальная – 17 120 грн.

Гражданин получает право на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа. Если стажа не хватает – его можно докупить, иначе человек (как и любой официально не работавший) в 65 лет будет иметь право на пособие.