В «ЛНР» объявили на сколько подорожают услуги ЖКХ с 1 сентября

В «ЛНР» установили максимальную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сегодня, 25 августа, заявила вр.и.о. «министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР» Татьяна Буряк, передают местные интернет-ресурсы.

Она сообщила, что согласно принятому «постановлению» «правительства республики», на период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года максимальная величина роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги установлена в размерах:

на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий – 35 %;

на централизованное водоснабжение – 40 %;

на централизованное водоотведение – 40 %;

на тепловую энергию в сфере теплоснабжения – 30 %;

на услуги по централизованному отоплению – 30%.

«Таким образом, тарифы на содержание жилья повысятся в среднем на 1,50 руб. (0,55 грн. по местному курсу валют – ред.) за 1 кв.м, на централизованное водоснабжение – на 8 руб. (2,9 грн) за 1 куб.м, централизованное водоотведение – на 4,86 руб. (1,8 грн) за 1 куб. м, централизованное отопление в среднем повысится не выше, чем на 4,54 руб. (1,7 грн) за 1 кв.м», – утверждает Татьяна Буряк.

В «ЛНР» также уверяют, что после повышения средняя квитанция для стандартной двухкомнатной квартиры составит 10-15% от совокупного дохода семьи.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» собираются поднять тарифы на воду. Эту тему местные жители обсуждали в соцсетях. В частности, в некоторых городах появились объявления о том, что с сентября подорожает водоснабжение и водоотведение. В местных пабликах люди возмущались тем, что повышение планируется на фоне отсутствия стабильной подачи воды, постоянных аварий на трубопроводах и плохом качестве водопроводной воды.