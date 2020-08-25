Фермеры из Донбасса привезти в Бердянск крафтовую продукцию (Фото)

Фермеры Донецкой и Луганской областей представили свою крафтовую продукцию на фестивале Local Farmer Fest, который 23-24 августа проходил в Бердянске. Об этом сообщает проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Всего участвовало 50 фермеров, кроме Донбасса, на фестиваль приехали производители из Днепропетровской и Запорожской областей. Это изготовители сыра, колбас, меда, сладостей, напитков, соусов, джемов, морепродуктов.

Свою продукцию гостям мероприятия предлагали попробовать и приобрести. Также желающие могли присоединились к лекциям и мастер-классам.

Пчеловодов Луганщины представлял 72-летний Николай Титаренко из Станицы Луганской. Мужчина занимается пчеловодством всю свою жизнь, в семье – 5 поколений пчеловодов. Его бабушка Матрена из Беловодского района Луганщины в годы Второй мировой войны имела пасеку. И этот мед помог выжить семье во время войны. «У бабушки был крайний дом в селе Шуликовка. Я помню вишневый садик, сливы, которые там росли. Эти теплые воспоминания остались в моей душе, там же стояла пасека. Мед тогда не продавали, им угощали соседей, знакомых. Вкусный чай я пил на пасеке из степных трав, сваренный на огне. С тех пор я люблю такой чай – из чабреца, веточек вишни, зверобоя, душицы, шалфея», – вспоминает Николай Титаренко свое детство.

На вопрос, сколько лет опыта медовара, он шутит: «С тех пор губы намазали медом, занимаюсь пчеловодством».

Сейчас его пасека – в живописном уголке Станицы Луганской. На ней 55 ульев. Рядом – ульи сына, помогает и внук.

Роман Кирилев на фестиваль также привез мед и подарочные наборы из Старобельска Луганской области. «В этом году из-за карантина много ярмарок и других публичных мероприятий было отменено. Я надеюсь, что этот фестиваль даст мне новый опыт, новые встречи и новых клиентов. Мы производим натуральный качественный продукт и хотим, чтобы культура потребления такого фермерского продукта в Украине распространялась все больше», – поделился он.

Владелица сыроварни на огне Formaggio olive из Бердянска Алена Лубенская рассказала, что ее семья начала это бизнес 7 лет назад. «Мы начинали свой бизнес в квартире, потом приобрели дом и устроили там сыроварню. Учиться производству ездили в Швейцарию, Францию, Италию и Испанию. Медный чан для сыроделия мы заказали в Италии. Постоянно учимся, чтобы усовершенствовать свой продукт. Сейчас некоторые итальянские сыроделы просят у меня совета. Иностранцы не делают большой ассортимент, обычно у них 2 вида сыра. Удивляются, что мы все продаем онлайн, ведь они для этого ездят по ярмаркам», – делится фермер.

Причем Алена не хочет существенно увеличить объемы продукции: «Мы перерабатываем немного молока – до 200 л в день и не хотим перерабатывать молоко тоннами, ведь хотим делать крафтовый продукт, как сейчас».

Шеф-повар ресторана «Дядюшка Сэм» Владимир Брославец показал, как правильно и быстро обжарить стейк дома. Мясо для этого гастрошоу предоставили владельцы агрофирмы «Приволье» из Луганщины, поэтому во время фестиваля начали выгодную кооперацию.

«Это блюдо – стейк "Томагавк" – ресторанная пища. Но дома у хозяек нет времени на долгое маринование, выдержку мяса от 9 до 21 дня в холоде. Хороший стейк можно сделать на сковороде за несколько минут. Следует не бояться постоянно переворачивать мясо, чтобы оно было сочным, в конце советую окропить лимоном, ведь говядина любит кислинку», – советовал шеф-повар.

Также гости фестиваля могли попробовать жареного на огне козла и плов по узбекскому рецепту. Его готовил фермер из Иванополья Донецкой области Сергей Свириденко.

«Я поражена увиденным. Сегодня не пошли на пляж, потому что хотели на этот фестиваль. Мы с мужем – из Николаевской области, тоже есть магазин, где варим кофе, делаем авторские сладости. Здесь хотели посмотреть на фермеров востока Украины. Замечательная лекция о сырах, прекрасные фермеры и их продукция. Мы попробовали и сыра, и мед, поели плов», – сказала посетительница фестиваля Наталья Щирская.