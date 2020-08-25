На Луганщине отдадут под суд двух участниц «референдума» 2014 года

В Луганской области будут судить двух участниц организации «референдума» в мае 2014 года. Женщин обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года жительницы пгт Марковка Марковского района и пгт Беловодск Беловодского района в составе "участковых избирательных комиссий" приняли участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики". Одна из обвиняемых возглавляла "избирательный участок", другая выполняла функции "члена комиссии"», – говорится в сообщении.

По сведениям прокуратуры, женщины формировали списки избирателей, выдавали местным жителям «бюллетени», следили за процессом и порядком голосования и приняли участие в подсчете голосов. Кроме того, на «председателя комиссии» возлагалась ответственность за организацию работы на «участке».

«Результаты голосования в дальнейшем были использованы представителями так называемой "центральной избирательной комиссии ЛНР" для провозглашения государственной самостоятельности псевдореспублики», – констатировали правоохранители.