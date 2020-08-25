Споры по пенсиям: Каждые 4 из 5 дел админсуд Киева решает в пользу истца

В течение полутора лет Окружной административный суд города Киева в каждых 4 из 5 пенсионных споров выносил решения в пользу истцов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, в течение января-июня 2020 года суд рассмотрел более 2,3 тыс. дел по общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Одно из главных требований истцов в этой категории дел – обязать Пенсионный фонд или органы его управления осуществить перерасчет пенсий.

«При рассмотрении пенсионных споров в первом полугодии текущего года в 85% решений судом были удовлетворены исковые требования», – отметили в пресс-службе.

В 2019 году ОАСК завершил рассмотрение почти 2,5 тыс. споров указанной категории, при этом в более чем 1,9 тыс. решений (80%) суд принял сторону истца.

«Таким образом, наблюдается тенденция, когда каждые 4 из 5 пенсионных споров решаются ОАСК в пользу истцов», – резюмировали в пресс-службе суда.

Всего в прошлом году в Окружной административный суд города Киева поступило 4,8 тыс. дел и материалов относительно споров по пенсиям, что составляет более 17% от всех поступлений за 2019 год. За первое полугодие 2020 года уже поступило 3,5 тыс. таких дел и материалов, а это примерно 1/5 от всех поступлений с начала этого года.