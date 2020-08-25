На Мариуполь и Покровск: В каких поездах будет военизированная охрана (Список)

Начиная с 25 августа «Укрзализныця» запускает пилотный проект по охране поездов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня "Укрзализныця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов», – написал Криклий.

Это следующие поезда:

№10 / 9 Мариуполь – Киев;

№29 / 30 Киев – Ужгород;

№38 / 37 Киев – Запорожье;

№49 / 50 Киев – Трускавец;

№63 / 64 Харьков – Киев;

№79 / 80 Днепр – Киев;

№92 / 91 Львов – Киев;

№102 / 101 Киев – Херсон;

№106 / 105 Одесса – Киев;

№136 / 135 Киев – Покровск.

По словам министра инфраструктуры, в дальнейшем перечень поездов и количество сотрудников охраны будут увеличены. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

«Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт», – добавил Владислав Криклий.

Как сообщалось ранее, в поезде «Мариуполь – Киев» ранним утром 31 июля мужчина при ребенке жестоко избил молодую женщину и пытался ее изнасиловать. Нападавшего задержали. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook, ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности. Позднее стало известно, что суд взял напавшего на Анастасию Луговую мужчину под арест.