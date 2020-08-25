На Мариуполь и Покровск: В каких поездах будет военизированная охрана (Список)

Начиная с 25 августа «Укрзализныця» запускает пилотный проект по охране поездов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
«С сегодняшнего дня "Укрзализныця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов», – написал Криклий.
Это следующие поезда:
- №10 / 9 Мариуполь – Киев;
- №29 / 30 Киев – Ужгород;
- №38 / 37 Киев – Запорожье;
- №49 / 50 Киев – Трускавец;
- №63 / 64 Харьков – Киев;
- №79 / 80 Днепр – Киев;
- №92 / 91 Львов – Киев;
- №102 / 101 Киев – Херсон;
- №106 / 105 Одесса – Киев;
- №136 / 135 Киев – Покровск.
По словам министра инфраструктуры, в дальнейшем перечень поездов и количество сотрудников охраны будут увеличены. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.
«Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт», – добавил Владислав Криклий.
Как сообщалось ранее, в поезде «Мариуполь – Киев» ранним утром 31 июля мужчина при ребенке жестоко избил молодую женщину и пытался ее изнасиловать. Нападавшего задержали. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook, ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности. Позднее стало известно, что суд взял напавшего на Анастасию Луговую мужчину под арест.