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На Мариуполь и Покровск: В каких поездах будет военизированная охрана (Список)

25.08.20 19:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Начиная с 25 августа «Укрзализныця» запускает пилотный проект по охране поездов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«С сегодняшнего дня "Укрзализныця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов», – написал Криклий.

Это следующие поезда:

  • №10 / 9 Мариуполь – Киев;
  • №29 / 30 Киев – Ужгород;
  • №38 / 37 Киев – Запорожье;
  • №49 / 50 Киев – Трускавец;
  • №63 / 64 Харьков – Киев;
  • №79 / 80 Днепр – Киев;
  • №92 / 91 Львов – Киев;
  • №102 / 101 Киев – Херсон;
  • №106 / 105 Одесса – Киев;
  • №136 / 135 Киев – Покровск.

По словам министра инфраструктуры, в дальнейшем перечень поездов и количество сотрудников охраны будут увеличены. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

«Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт», – добавил Владислав Криклий.

Как сообщалось ранее, в поезде «Мариуполь – Киев» ранним утром 31 июля мужчина при ребенке жестоко избил молодую женщину и пытался ее изнасиловать. Нападавшего задержали. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook, ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности. Позднее стало известно, что суд взял напавшего на Анастасию Луговую мужчину под арест.

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