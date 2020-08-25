В «ЛНР» с 1 сентября установили льготный проезд для школьников и студентов

В «ЛНР» с 1 сентября будет действовать льготный проезд в общественном транспорте для школьников и студентов. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил на брифинге «министр образования и науки ЛНР» Сергей Цемкало, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшнем заседании правительства ЛНР было принято постановление о льготном проезде для учащихся. Учащиеся общеобразовательных учреждений будут оплачивать проезд в размере 5 руб. (1,8 грн по местному курсу – ред.), а учащиеся учреждений среднего профессионального образования и вузов – в размере 8 руб. (2,9 грн)», – сказал Цемкало.

Он также добавил, что утверждены формы проездных документов, подтверждающих право обучающихся на льготный проезд.

В «ЛНР» уверяют, что для школьников 1–11 классов льгота будет действовать с 1 сентября 2020 года по 15 июня 2021 года; для студентов очной формы обучения – с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года.