Подтолкнула война: В «ДНР» шахтер создает флорариумы (Фото)

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки Дмитрий Пославский создает стеклянные домики-флорариумы с мини-садами внутри. Об этом сообщает одна из газет «ДНР».

Дмитрий – не дизайнер и не флорист. После окончания школы он работал горновым в доменном цехе Макеевского металлургического завода имени С. М. Кирова. Когда домну закрыли, мужчина устроился на шахту «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь» горнорабочим по ремонту горных выработок и до сих пор здесь трудится.

Созданием флорариумов Дмитрий занимается третий год. «Все началось с того, что мы с женой думали, какой бы оригинальный подарок преподнести друзьям. На просторах интернета нам попался флорариум, и Оксана попросила меня попробовать сделать такой же. Так появилась моя первая работа – пирамидка из стекла, которая очень всем понравилась», – вспоминает Дмитрий.

Дмитрий Пославский

Кроме этого, повлияла на хобби и война на Донбассе. «Когда идут обстрелы, ситуация достаточно напряженная, невольно думаешь, как себя отвлечь. Кто-то читает книги, другие слушают музыку или вяжут, как моя Оксана, а я продолжал создавать все новые и новые флорариумы, так быстрее время летит», – делится мастер.

В 2018 году ко Дню шахтера Пославский создал флорариум с элементами каменного угля. Эта его работа выставлялась в Донецком ботаническом саду. «Это был многогранник с высаженным в нем кактусом и суккулентами – очитком и эхеверией. Я нашел пару кусочков антрацита и положил их внутрь», – говорит он.

При создании «домиков» сначала мастер рисует на стекле нужные ему геометрические фигуры, затем вырезает их стеклорезом. Все края фигур оборачивает витражной самоклеящейся фольгой, после чего соединяет детали между собой при помощи паяльника в куб, пирамиду, многогранник или в асимметрические фигуры.

Когда конструкция собрана, на грани наносится химическая патина, которая придает изделию медный цвет. После этого Дмитрий тщательно вымывает конструкцию от химии и наводит лоск.

Он создает не только саму оболочку, а занимается и внутренним наполнением, и оформлением флорариумов – высаживает растения в подготовленный им грунт, в который добавляет песок и кирпичную крошку. Только после этого приступает к декору. Чтобы сад не выглядел унылым, макеевчанин оформляет работы цветным карьерным или речным песком, который заранее выкрашивает акриловыми красками, грунтовкой, после высушивает и просеивает.

Элементами декора миниатюрной оранжереи служат натуральные камни, галька, морские ракушки, божьи коровки и пчелы, которых Дмитрий и Оксана делают сами из полимерной глины. Также это могут быть выполненные из дерева миниатюрные домики, вывески, указатели, колодцы, лавочки, и прочее объекты.

«В одном из флорариумов мне захотелось сделать водопад, для этого я использовал ювелирную эпоксидную смолу – получилась хорошая имитация воды», – говорит мужчина.

Нередко друзья просят подарить им по отдельности стеклянную форму, растения, почву, чтобы тихими вечерами самим создавать сердцевину флорариума – это очень занимательно.

Во флорариумах Дмитрия живут растения, имеющие специальные ткани для запаса воды – различные виды суккулентов, кактусов, растущие в местах с засушливым климатом. «Они неприхотливы. Это очень удобно для тех людей, которые не имеют времени заниматься растениями, забывают их поливать, но при этом хотят иметь дома или на работе красиво оформленный мини-сад… Поливать их следует раз месяц, но обильно. Они светолюбивые, поэтому размещать нужно в хорошо освещаемом месте – желательно на южной стороне. При малом освещении растения будут вытягиваться в длину, есть угроза, что красивый, круглый по форме кактус превратится в вытянутый "огурец" – это оригинально, конечно, но внешность будет искаженной», – поясняет мужчина.