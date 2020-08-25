С 1 сентября: Какие поврежденные банкноты будут принимать украинские банки

С 1 сентября вступают в силу изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот и монет национальной валюты Украины. В частности, детализированы признаки значительного износа или повреждения банкнот. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает Норвежский совет по делам беженцев в Украине.
Обмену подлежат купюры, целая часть которых составляет не менее 55%.
К изношенным или поврежденным банкнотам относятся те, что имеют один или более следующих признаков:
- поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами, с утраченными частями и / или с отверстиями, которые сохранили целую часть площадью не менее 55% начальной площади банкноты;
- разорванные (разрезанные) на две части, на которых сохранились оба одинаковые серийные номера, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты;
- склеенные из двух смежных частей различных банкнот одного номинала и дизайна, если одна из частей имеет не менее 50% начальной площади, а общая площадь этих частей составляет не менее 98% начальной площади банкноты;
- загрязнения, пятна, надписи, оттиски штампов / печатей;
- если банкноты вследствие загрязнения имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей по всей площади;
- обработанные специальными химическими реактивами во время проведения оперативных мероприятий или следственных действий;
- склеенные с нарушением требований, что препятствует их обработке на автоматизированных системах обработки банкнот;
- ламинированные банкноты;
- разорванные (разрезанные) на две части, на которых нет хотя бы одного серийного номера, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты;
- разорванные (разрезанные) на три или более частей, в том числе склеенные;
- поврежденные во время чрезвычайного режима;
- вследствие значительного повреждения огнем, водой, различными жидкостями или химикатами имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей, деструкцию и обугливание бумаги на отдельных участках или по всей площади банкноты, и площадь которых во время приема и обработки может стать меньше 55% начальной площади банкноты, или в результате чего создалась целостная группа поврежденных банкнот, которую невозможно разделить;
- загрязненные химическими и радиоактивными веществами, любыми токсическими органическими веществами, которые влияют или при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье человека;
- окрашенные специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей или имеют характерную контурную окраску, что может быть следствием срабатывания спецустройства для хранения ценностей.
Для определения общей сохраненной площади банкноты применяется специальная сетка.
Добавим, что с 1 сентября украинцы смогут сдать на оценку, обменять испорченные купюры в любом банке, ранее это право было лишь у уполномоченных финучреждений.