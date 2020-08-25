С 1 сентября: Какие поврежденные банкноты будут принимать украинские банки

С 1 сентября вступают в силу изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот и монет национальной валюты Украины. В частности, детализированы признаки значительного износа или повреждения банкнот. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает Норвежский совет по делам беженцев в Украине.

Обмену подлежат купюры, целая часть которых составляет не менее 55%.

К изношенным или поврежденным банкнотам относятся те, что имеют один или более следующих признаков:

поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами, с утраченными частями и / или с отверстиями, которые сохранили целую часть площадью не менее 55% начальной площади банкноты;

разорванные (разрезанные) на две части, на которых сохранились оба одинаковые серийные номера, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты;

склеенные из двух смежных частей различных банкнот одного номинала и дизайна, если одна из частей имеет не менее 50% начальной площади, а общая площадь этих частей составляет не менее 98% начальной площади банкноты;

загрязнения, пятна, надписи, оттиски штампов / печатей;

если банкноты вследствие загрязнения имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей по всей площади;

обработанные специальными химическими реактивами во время проведения оперативных мероприятий или следственных действий;

склеенные с нарушением требований, что препятствует их обработке на автоматизированных системах обработки банкнот;

ламинированные банкноты;

разорванные (разрезанные) на две части, на которых нет хотя бы одного серийного номера, и общая площадь этих частей не менее 55% начальной площади банкноты;

разорванные (разрезанные) на три или более частей, в том числе склеенные;

поврежденные во время чрезвычайного режима;

вследствие значительного повреждения огнем, водой, различными жидкостями или химикатами имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей, деструкцию и обугливание бумаги на отдельных участках или по всей площади банкноты, и площадь которых во время приема и обработки может стать меньше 55% начальной площади банкноты, или в результате чего создалась целостная группа поврежденных банкнот, которую невозможно разделить;

загрязненные химическими и радиоактивными веществами, любыми токсическими органическими веществами, которые влияют или при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье человека;

окрашенные специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей или имеют характерную контурную окраску, что может быть следствием срабатывания спецустройства для хранения ценностей.

Для определения общей сохраненной площади банкноты применяется специальная сетка.

Добавим, что с 1 сентября украинцы смогут сдать на оценку, обменять испорченные купюры в любом банке, ранее это право было лишь у уполномоченных финучреждений.