По спискам и без: В «ДНР» якобы изменили порядок въезда и выезда через КПП «Еленовка»

В «ДНР» внесли изменения в порядок въезда и выезда из «республики» через линию разграничения в контрольно-пропускном «Еленовка». Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, опубликованном сегодня, 25 августа.

Разъяснение к нему дал «межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». В частности, людям с пропиской на подконтрольной Украине территории не нужно разрешение на выезд.

«Гражданам, зарегистрированным на территории Украины, с сегодняшнего дня не нужно иметь разрешение штаба для выезда с территории ДНР», – говорится в сообщении.

Таким образом, в дни, определенные штабом, пропуск через контрольный пункт «Еленовка» будет осуществляться по следующим правилам:

выезд из «ДНР» осуществляется беспрепятственно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной украинскому правительству территории. В случае, если регистрации нет, то выезд возможен по решению «межведомственного оперативного штаба» при наличии оснований (лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При выезде необходимо подписать уведомление о невозможности въезда (возвращения) на территорию «республики» до улучшения эпидемической ситуации;

осуществляется беспрепятственно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной украинскому правительству территории. В случае, если регистрации нет, то выезд возможен по решению «межведомственного оперативного штаба» при наличии оснований (лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При выезде необходимо подписать уведомление о невозможности въезда (возвращения) на территорию «республики» до улучшения эпидемической ситуации; въезд в «ДНР» осуществляется по составленным штабом спискам при наличии регистрации на территории «ДНР» и разрешения «межведомственного оперативного штаба» (основания для въезда: лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При въезде необходимо пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в медицинских учреждениях «ДНР».

Отметим, что в требованиях «ДНР» изначально указывалось, что выезжать из «республики» граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Украине территории, могли без списков. Это же «республиканцы» повторяли в каждом своем последующем сообщении об открытии КПП «Еленовка».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.