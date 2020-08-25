В 25 и 45 лет: Что делать, если не успел вклеить фото в бумажный паспорт из-за карантина

При достижении гражданином Украины 25 и 45 лет необходимо вклеивать новое фото в «бумажный» паспорт образца 1994 года. При этом сделать это нужно в течение месяца после достижения соответствующего возраста. Об этом напоминает Норвежский союз по делам беженцев в Украине.

Паспорт, в котором не вклеена такая фотография при достижении его владельцем указанного возраста (25 и 45 лет), через месяц будет считаться не действительным. Тогда документ подлежит замене, но вместо паспорта-книжечки гражданин уже получит ID-паспорт.

«Однако если из-за карантина вы пропустили срок для вклеивания фотографии в паспорт, то в соответствии с законодательством сможете это сделать в течение одного месяца после прекращения карантина», – акцентируют правозащитники.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление и документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) по месту жительства, которое подтверждается справкой о постановке на учет ВПЛ.

Жители неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой области могут подать заявление и документы в любое территориальное подразделение ГМС на подконтрольной территории этой области. Жители неподконтрольной Луганщины – по аналогии, но документы подавать только в подразделение ГМС на подконтрольной территории Луганской области.

Документы, необходимые для вклеивания фотографии:

заявление о вклеивании фотографии;

паспорт гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки);

две фотографии размером 3,5х4,5 см с изображением, которое соответствует достигнутому лицом возраста (25 или 45 лет);

если паспорт образца 1994 года был выдан подразделением ГМС, которое прекратило деятельность или временно не осуществляет свои полномочия (например, до 2014 года находилось на ныне неподконтрольной территории), то заявитель дополнительно подает все имеющиеся документы, подтверждающие личность, в частности документы, содержащие фотоизображения лица. Это касается переселенцев и жителей неподконтрольных территорий, дополнительные документы нужны для дополнительной идентификации личности. (Подробнее см. «Переселенцам и неподконтрольному Донбассу: Как проводится идентификация личности при оформлении паспорта»).

Вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины осуществляется бесплатно.

Напомним, что сейчас всем впервые оформляющим внутренний паспорт гражданина Украины данный документ выдается в форме ID-карты. При этом ранее полученные паспорта-книжечки будут продолжать действовать тоже.