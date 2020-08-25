В Константиновке разоблачили троих бывших участников НВФ

В Константиновке (Донецкая обл.) в течение двух недель полицейские разоблачили троих бывших участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба Константиновского отдела полиции.

По информации правоохранителей,в 2014 году мужчины служили на незаконных блокпостах «ДНР». После освобождения Константиновки они скрывались и пытались ничем не выдавать своего участия в рядах НВФ.

«В незаконные вооруженные формирования новобранцы вступили по разным соображениям. В должности дежурного блокпоста мужчины в возрасте 23, 50 и 54 года незаконно осуществляли досмотр транспорта и граждан», – рассказали в полиции.

Несмотря на то, что прошло значительное время, правоохранители собрали достаточно информации об их причастности к НВФ.

Относительно мужчин открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований») Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.