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Для жителей и переселенцев: На Луганщине заработали бесплатные Консультационные бюро (Контакты)

25.08.20 21:52
Иллюстрация из открытого источника
Иллюстрация из открытого источника

Жители Луганской области и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут бесплатно получить консультативную, правовую и психологическую помощь в Консультационных бюро ряда общественных организаций, передают «Донецкие новости».

Предоставляются следующие услуги:

  • предоставление местной информации;
  • консультации в чрезвычайных ситуациях;
  • оказание социально-психологической помощи;
  • оказание правовой (юридической) помощи.

Виды консультаций:

  • личные;
  • консультации через «горячую линию» или онлайн;
  • выездные.

Воспользоваться услугами можно не во всех населенных пунктах. На данный момент бюро «Центра европейских инициатив Луганщины» открыты:

Район, город

Жители каких населенных пунктов могут обратиться

Адрес бюро

График работы бюро

Телефон «горячей линии»

Организация, предоставляющая консультации

г. Северодонецк

г. Северодонецк, ул. Шоссе Строителей, 23-б.

вторник и пятница – прием в офисе с 12:00 до 16:00

(050) 165-58-95

с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00

ГО «Громадська Платформа»

Станично-Луганский район

пгт Станица Луганская

с. Красная Таловка

с. Широкое

пгт Станица-Луганская, ул. Центральная, 2б

понедельник – консультации в офисе с 8:00 до 17:00

суббота – выездные консультации в районе

(095) 378-84-47

с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00

ОО «Центр европейских инициатив Луганщины»

Краснореченская ОТГ

г. Кременная и сельские громады Кременского района

пгт Краснореченское, ул. Центральная, 20

Четверг – прием в офисе с 8:00 до 17:00

Вторник / четверг – выездные консультации

(050) 259-89-71

с понедельника по пятницу (в т.ч. консультации онлайн)

ГО «Спілка захисту громадянських свобод»

пгт Новоайдар

Новоайдар и Новоайдарский район

пгт Новоайдар, ул. Банковская, 16

среда, пятница – прием в офисе с 9:00 до 13:00

(050) 158-70-23

понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 15:00

ГО «Суспільна Служба Правової Допомоги»

г. Счастье Новайдарсткого района

г. Счастье

г. Счастье, ул. Донецкая, 32

понедельник – консультации в офисе с 8:00 до 18:00

понедельник, среда, пятница – по телефону и онлайн (телефон не указан) с 9:00 до 17:00

вторник, четверг – выездные консультации и консультации по телефону (телефон не указан)

Не указан

ОО «Национальная ассоциация советников»

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