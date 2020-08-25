Для жителей и переселенцев: На Луганщине заработали бесплатные Консультационные бюро (Контакты)

Жители Луганской области и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут бесплатно получить консультативную, правовую и психологическую помощь в Консультационных бюро ряда общественных организаций, передают «Донецкие новости».
Предоставляются следующие услуги:
- предоставление местной информации;
- консультации в чрезвычайных ситуациях;
- оказание социально-психологической помощи;
- оказание правовой (юридической) помощи.
Виды консультаций:
- личные;
- консультации через «горячую линию» или онлайн;
- выездные.
Воспользоваться услугами можно не во всех населенных пунктах. На данный момент бюро «Центра европейских инициатив Луганщины» открыты:
Район, город
Жители каких населенных пунктов могут обратиться
Адрес бюро
График работы бюро
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Телефон «горячей линии»
Организация, предоставляющая консультации
г. Северодонецк
г. Северодонецк, ул. Шоссе Строителей, 23-б.
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вторник и пятница – прием в офисе с 12:00 до 16:00
(050) 165-58-95
с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00
ГО «Громадська Платформа»
Станично-Луганский район
пгт Станица Луганская
с. Красная Таловка
с. Широкое
пгт Станица-Луганская, ул. Центральная, 2б
понедельник – консультации в офисе с 8:00 до 17:00
суббота – выездные консультации в районе
(095) 378-84-47
с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00
ОО «Центр европейских инициатив Луганщины»
Краснореченская ОТГ
г. Кременная и сельские громады Кременского района
пгт Краснореченское, ул. Центральная, 20
Четверг – прием в офисе с 8:00 до 17:00
Вторник / четверг – выездные консультации
(050) 259-89-71
с понедельника по пятницу (в т.ч. консультации онлайн)
ГО «Спілка захисту громадянських свобод»
пгт Новоайдар
Новоайдар и Новоайдарский район
пгт Новоайдар, ул. Банковская, 16
среда, пятница – прием в офисе с 9:00 до 13:00
(050) 158-70-23
понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 15:00
ГО «Суспільна Служба Правової Допомоги»
г. Счастье Новайдарсткого района
г. Счастье
г. Счастье, ул. Донецкая, 32
понедельник – консультации в офисе с 8:00 до 18:00
понедельник, среда, пятница – по телефону и онлайн (телефон не указан) с 9:00 до 17:00
вторник, четверг – выездные консультации и консультации по телефону (телефон не указан)
Не указан
ОО «Национальная ассоциация советников»