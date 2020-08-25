На Донетчине еще 18 жителей заболели коронавирусом (Карта)

Сегодня, 25 августа, в Донецкой области COVID-19 зафиксирован у 18 жителей. Среди заразившихся – двое детей и одна медработница. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди инфицированных:

10 – в Мариуполе (17-летний парень, мужчины 61, 64, 61, 41, 89 и 46 лет и женщины 46, 22 и 73 лет);

3 – в Бахмуте (11-летний мальчик, женщины 36 и 37 лет);

2 – в Славянске (женщины 65 и 83 лет);

1– в Краматорске (мужчина 58 лет);

1– в Лиманской ОТГ (женщина 60 лет);

1– в Мангушском районе (женщина 71 года).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1258 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 928 человек;

на лечении – 312 пациентов;

летальных случаев – 18.

На инфографике количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 25 августа в Украине COVID-19 заболели 108 415 человек (52 870 пациентов выздоровели, 2 318 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 240 случаев (выздоровели – 928 пациентов, летальных случаев – 18), Луганской области – 245 случая (выздоровели 154 чел., скончался – 2).

В «ДНР» – 2 364 случая COVID-19 (выздоровели 1 152 чел., летальных случаев – 130). В «ЛНР» (на 24 августа) – 646 заболевших (выздоровели – 607 человек, летальных случаев – 17).