«Ну, нормально все было»: Житель Донецка рассказал, как на 9-ти памятниках заработал 2 миллиона (Фото)

Житель Донецка под предлогом оказания ритуальных услуг выманил у граждан около 2 млн руб. (816 тыс. грн по местному курсу валют). Об этом сегодня, 25 августа, сообщает «МВД ДНР».

Отмечается, что в Куйбышевском районе города задержан 27-летний горожанин.

«Я работал в ритуальной службе, занимался ритуальными услугами. Ну, нормально все было, работали. В общем, задержали меня за то, что я не выполнил свои обязательства перед людьми по установке памятников», – рассказал задержанный.

На протяжении полугода установлено 9 фактов мошенничества с его стороны на общую сумму в 2 млн руб. Он брал деньги у жителей, но услугу по установке памятника так и не выполнял.

«Он нас нашел сам. Он сам предложил услуги. Его фирма находилась недалеко. На его фирме указано, что они оказывают похоронные услуги, делают памятники, устанавливают их в короткие сроки. Нас это устраивало. Он предложил сразу оплатить за его услуги. Но мы отказались, потому что у нас не было полной суммы. Договорились на через несколько дней. Он нам опять позвонил, мы дали сначала часть денег. Потом через пару дней он звонит и уже требовал – даже не предлагал, а требовал, что нужно срочно за работу доплатить еще», – рассказала пострадавшая от действий мошенника жительница Куйбышевского района.

В итоге, в отношении дончанина возбуждено «уголовное дело» по мошенничеству в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. (408 тыс. грн.).

Отметим, что если, как заверяют в «МВД ДНР», за 9 установленных фактов мошенничества злоумышленник получил 2 млн руб., то в среднем один «заказ» обходился 222 тыс. руб. (90 тыс. грн).

При этом согласно «республиканским» объявлениям, «одинарные» памятники в Донецке можно заказать примерно за 20-30 тыс. руб. (8 – 12 тыс. грн), «двойные» (на два погребенных тела) – 24 – 38 тыс. руб. (10 – 16 тыс. грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube