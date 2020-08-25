О быте и о войне: В Краматорске до конца октября открыта выставка «5-й блокпост» (Видео)

В Краматорске в Донецком областном краеведческом музее проходит выставка «5-й блокпост», которая посвящена боям за Славянск и Краматорск в 2014 году. На выставке представлено около 50 экспонатов – оружие, боеприпасы, личные вещи украинских защитников, которые несли службу на 5-м блокпосту.

«Вот каска, пробитая во многих местах. И никто в ней не погиб. Потому что ее ставили для того, чтобы отвлекать огонь противника», – демонстрирует экспонат организатор выставки Артем Доценко.

Выставка демонстрирует, что происходило на этом блокпосту, о быте военных, о трагедии 29 мая 2014 года с крушением вертолета Ми-8МТ, в которой погиб генерал Сергей Кульчицкий и иные офицеры. «Также о попытке пророссийских террористов прорваться в Краматорск в ночь на 5 июля», – добавил Доценко.

Посетить музей можно бесплатно. В связи с карантином здесь принимают группы в количестве не более 5 человек. Выставка продлится до конца октября 2020 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»