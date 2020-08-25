«Шахтер» – «Динамо»: Суперкубок Украины достался киевлянам (Фото)

Сегодня, 25 августа, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» определили обладателя Суперкубка Украины. Им стал ФК «Динамо» со счетом 3:1.

Матч прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».

Первый гол киевляне забила на 20-й минуте. «Родригес придержал мяч на фланге, никто не проконтролировал врывание Сидорчука в свободную зону: капитан "Динамо" принял и выполнил идеальную подачу на Де Пену, который головой отправил мяч в сетку», – отмечается в онлайн-трансляции игры на сайте ФК «Шахтер».

Второй год «динамовцы» забили на 31-й минуте: «Родригес развернул комбинацию с Сидорчуком и Супрягой, получил мяч обратно, двигался к штрафной в сопровождении Степаненко и... перебросил Пятова».

37-я минута – «Шахтер» успешно атаковал ворота киевлян 1:2: «Мораес замыкает подачу Тете – мастерский удар головой точно в уголок».

Итоговый гол произошел на 83-й минуте: «1:3. "Динамо" разыгрывает корнер, следует подача на дальнюю, Андриевский подбирает мяч и набрасывает на линию вратарской, где Соль выскакивает и вколачивает в пустой угол».

Состав команд:

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Мораес

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Родригес, Буяльский, Де Пена, Супряга