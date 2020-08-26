Будет больше провокаций: Зеленский заменил командующего Сил спецопераций

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Указ о назначении Галагана глава государства подписал 25 августа. Еще одним указом Владимир Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи Операции Объединенных сил.

«Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», – подчеркнул глава государства.

«Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, – адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника», – подчеркнул верховный главнокомандующий.

Среди задач нового командующего ССО Владимир Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Новоназначенный командующий ССО заверил президента в качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.