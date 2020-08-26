Потребовалось 11 единиц техники: В «ДНР» рассказали о масштабном пожаре в поликлинике №18

В Киевском районе неподконтрольного украинским властям Донецка произошел масштабный пожар: горело нефункционирующее 4-этажное здание поликлиники горбольницы №18. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Здание находится по адресу: пр. Киевский, 85. Как утверждает представитель «МЧС» Степан Нека, сообщение о пожаре поступило 21 августа в 20:34. К месту возгорания прибыли 60 сотрудников «МЧС», которые установили, что горела кровля по всей площади (около 3 тыс. кв. м), происходило частичное обрушение перекрытий 3-го и 4-го этажа здания.

Сотрудники «МЧС» с помощью 11 единиц техники побороли пламя. «На данный момент специалисты устанавливают причину пожара», – уверяют в «ДНР».

Как сообщалось ранее, здание поликлиники находится недалеко от Донецкого аэропорта, поэтому оно очень пострадало в результате боевых действий 2014-2015 годов. Медучреждение не работало. Его заняли бездомные, также это место облюбовали наркоманы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube