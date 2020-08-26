Не надо держаться за мелочи: Кравчук рассказал о работе в ТКГ

В переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не нужно придавать значение мелочам, в то же время, необходимо непреклонно стоять на главных принципах. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил президент Украины 1991-1994 годов Леонид Кравчук.

Кравчук стал главой украинской делегации в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы. «Какие у вас ощущения?», – спросил Гордон.

Отвечая на вопрос, глава украинской делегации отметил, что за свою жизнь он «чем только не руководил», и за советское время, и за время украинской независимости. Новую должность он назвал «не столько сложной, сколько ответственной».

«Потому что идет запрос… Наверное, самое главное для людей – мир. Когда я интересуюсь сейчас задержанными лицами, как живут, в каких условиях… Как над ними издеваются, над нашими людьми… Какая это радость, счастье у человека, у его близких, когда он вышел из этих казематов», – сказал Кравчук.

Также он осветил некоторые нюансы переговоров в Минске.

«Сложно воспринимать протесты с той стороны, особенно сложно, когда видишь, что оснований – нет, а протесты есть», – сказал Кравчук.

По его словам, во время переговоров с Борисом Грызловым и иными участниками переговорного процесса, глава украинской делегации говорил откровенно и ставил главную задачу – мир. «Второе. Не надо придавать значения мелочам», – сказал Кравчук.

Он привел пример – документ по задержанным, пленным посылают через ОБСЕ. Другая сторона говорит – нет, давайте документ. Хотя при этом ОБСЕ подтверждает, что документ переслан. И Кравчук сказал – если нужно прислать 5 или 10 документов, то пришлем. «Не надо протестовать, когда это мелочи. Вот когда касается независимости, суверенитета, территориальной целостности, потери людей или других каких-то вещей – тогда мы непреклонны, и никто не будет подписывать никакого документа, который будет угрожать этим главным принципам. А мелочи – не надо за них держаться», – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»