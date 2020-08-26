«Шахтер» – «Динамо»: Отчет о матче

В матче за Суперкубок Украины встречались действующий чемпион «Шахтер» и обладатель Кубка «Динамо». К 17-му розыгрышу трофея соперники подходили с одинаковыми показателями – по 8 побед в турнире. В стартовом составе Луиша Каштру отметим выход с первых минут на позиции правого вингера Тете и уже становящееся привычным сочетание защитников: Матвиенко – слева, Бондарь и Кривцов – в центре. Впервые в истории Суперкубок разыгрывался на главной арене страны – НСК «Олимпийский», отмечает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Горняки» активнее начали матч, сразу взяв мяч под свой контроль, и настойчиво искали пути к воротам противника. Логично, что и первый опасный момент был создан номинальными хозяевами: Тайсон шикарной диагональю подключил к атаке Додо, который без раздумий пробил в дальний угол, – Бущан спас киевлян.

А вот сами динамовцы уже через минуту воспользовались своим шансом: Сидорчук мягко подал на линию вратарской, а вбежавший слева Де Пена головой вколотил мяч в сетку. «Оранжево-черные» еще плотнее прижали оппонента к его воротам и могли отыграться (Мораес метров с 10 не попал по мячу после флангового навеса), но вместо этого пропустили второй гол: Родригес из-за пределов штрафной забросил мяч в дальнюю девятку. Однако до перерыва подопечным Луиша Каштру удалось сократить разницу в счете: на 37-й минуте на заброс Тете откликнулся Жуниор Мораес и головой уложил мяч точно в угол – 1:2. А еще спустя несколько минут сам Тете мог сравнивать, однако его мощнейший выстрел приняла на себя перекладина.

Со старта второй половины «горняки» бросились вперед и уже в дебюте создали несколько неплохих возможностей. Тете обработал пас Тайсона и крутанул в дальний – над перекладиной. Марлос подсекал во вратарскую над катившимся Бущаном, но Кендзера вынес за пределы поля. Матвиенко бил головой после навеса Соломона – рядом со штангой. Большую часть тайма «Динамо» даже не помышляло об угрозе владениям Пятова, однако в решающий момент реализовало свой момент: на 83-й минуте после розыгрыша углового Соль ударом головой замкнул подачу Андриевского. В оставшееся время «оранжево-черные» не оставляли попыток спасти матч, а Луиш Каштру даже заменил обоих центральных защитников, выпустив футболистов атаки, но забить не удалось: Фернандо из хорошей позиции не попал по воротам, шанс Соломона блокировал Сидорчук, а острый прострел Коноплянки пришелся в Мораеса. Итог – 1:3, «Шахтер» уступает «Динамо» в суперкубковом поединке.

В украинском клубном футболе наступает двухнедельная пауза, связанная с играми сборных. Следующий официальный матч «горняков» запланирован на 12 сентября. Команда Луиша Каштру во 2-м туре УПЛ на выезде встретится с «Рухом».

«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев) – 1:3 (1:2)

Киев, НСК «Олимпийский», без зрителей

Голы: 0:1 Де Пена (20), 0:2 Родригес (31), 1:2 Мораес (37), 1:3 Соль (83)