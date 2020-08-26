Выборы в США: Байден обещает в случае победы предоставить Украине летальное вооружение

В случае победы на выборах президента США в ноябре, демократ Джо Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение. Об этом Байден сказал в приветственном обращении по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании, пишет «Голос Америки».

«Как президент, я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена – Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение – одновременно призывая Украины проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха», – сказал Байден в обращении.

Как отмечает издание, администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине летальное оружие. Оборонительное вооружение, в частности противотанковые установки Джавелин, Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа.