COVID-19: За сутки заболели 1670 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 670 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 26 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 1 670 человек. Из них 77 детей, а также 91 медработник. Были госпитализированы 467 человек. Зафиксированы 36 летальных случаев. При этом выздоровели 584 пациента. В целом за все время пандемии в Украине заболели 110 085 человек. Из них 7 439 детей и 10 705 медработников. При этом в целом выздоровели 53 454 пациента. Летальных случаев – 2 354», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167), Киевской (96) областях и г. Киеве (95).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 256 (по данным Донецкой ОГА – 1 258) случаев COVID-19, в Луганской – 247 случаев.