Сводка из зоны ООС за 25 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

25 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы.

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ: вблизи хутора Вольный (Золотое-4) противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета. Эта провокация не несла угрозы украинским воинам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Также в штабе сообщили, что 25 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва, вероятно, на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет.

С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные не открывали огонь по территории ДНР в прошедшие сутки, но нарушали меры по усилению перемирия: в районе населенного пункта Жованка к северу от Горловки и Шумы (Торецк – ред.) к западу отмечены взрывы в ходе ведения инженерных работ, а у села Водяное под Мариуполем замечен вражеский беспилотник».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.