В Мариуполе нашли контрафактные сигареты на 700 тыс. грн

В Мариуполе пограничники вместе с правоохранителями обнаружили контрафактные сигареты стоимостью более 700 тыс. грн. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что на днях оперативники Донецкого пограничного отряда вместе с правоохранителями в рамках уголовного производства провели обыск «в месте накопления и хранения табачных изделий».

В результате обнаружены и изъяты более 22 тыс. пачек табачных изделий без акциза, с белорусскими и другими акцизными марками неустановленного образца, часть из которых может быть перемещена с временно неподконтрольной украинским властям территории. Также изъяты черновые записи и накладные на получение товаров.

«Общая сумма оценки контрафактных изделий составила более 700 тыс. грн. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия», – отметили в Госпогранслужбе.