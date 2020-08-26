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В «ДНР» за сутки от COVID-19 умерли пять женщин

26.08.20 11:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявили 36 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 25 августа, выявлены 36 случаев заболевания, из них 1 случай обнаружен у прибывшего из России. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 8 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – утверждают в «минздраве».

«Зарегистрированы 5 летальных случаев – женщины в возрасте 70, 76, 81, 90 и 91 года», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 26 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 400:

  • на лечении – 1 080 пациентов,
  • выписаны – 1 185 человек,
  • летальных случаев – 135.

«По состоянию на 26 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 119 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – уверяют в «ДНР».

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