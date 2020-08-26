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На Луганщине отремонтируют школу и детсад

26.08.20 10:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В рамках проекта «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» в Попаснянском районе Луганщины отремонтируют школу и детсад. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В частности, запланирована реконструкция и утепление ограждающих конструкций Попаснянской общеобразовательной школы № 24 и капитальный ремонт Попаснянского заведения дошкольного образования № 1.

«В общеобразовательной школе уже сделан капитальный ремонт кровли и вскоре начнется утепление самого здания. Согласно проекту модернизации детского сада, работы начнутся на этой неделе и предполагается, что будут утеплено здание заведения и сделана реконструкция фасада», – рассказали в пресс-службе.

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