На Луганщине отремонтируют школу и детсад

В рамках проекта «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» в Попаснянском районе Луганщины отремонтируют школу и детсад. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В частности, запланирована реконструкция и утепление ограждающих конструкций Попаснянской общеобразовательной школы № 24 и капитальный ремонт Попаснянского заведения дошкольного образования № 1.

«В общеобразовательной школе уже сделан капитальный ремонт кровли и вскоре начнется утепление самого здания. Согласно проекту модернизации детского сада, работы начнутся на этой неделе и предполагается, что будут утеплено здание заведения и сделана реконструкция фасада», – рассказали в пресс-службе.