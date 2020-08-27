Кравчук: Другого пути нет – нужно заставить агрессора уйти

Оставшуюся часть своей жизни глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук намерен посвятить решению главной задачи – восстановлению мира на Донбассе. Об этом Леонид Кравчук заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Цель остатка моей жизни… Чтобы это время, которое отведено мне, я использовал максимально, чтобы решить главную задачу для Украины – восстановить мир на Донбассе. Или хотя бы открыть возможность этого мира», – сообщил Кравчук.

«Хотя бы привлечь внимание всего мира к тому, что это делается против воли украинского народа... И не просто словами, а абсолютно конкретными делами. Мы говорили о Будапештском меморандуме. Чтобы были приняты документы. И заставить – другого пути нет – агрессора уйти с нашей земли. Все остальное мы сделаем сами», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»