Кучма сделал, что мог, и украинская делегация в ТКГ ему благодарна, – Кравчук

Леонид Кучма на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) потерял много сил и энергии, при этом сделал все, что мог, за что вся украинская делегация ему благодарна. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил президент Украины 1991-1994 годов, председатель украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук.

Леонид Кучма был предшественником Леонида Кравчука на посту главы украинской делегации в ТКГ.

«Я хотел, чтобы во время первого заседания нашего, нашей делегации, чтобы мы от имени делегации все вместе поблагодарили его. Действительно, было сложное время очень. Откровенно говоря, потерял много сил, энергии – и сделал то, что мог сделать, это правда», – сказал Кравчук.

По его словам, делегация единогласно заявляла, что благодарна Леониду Кучме. Но поговорить с ним не вышло. «Поэтому я хочу передать ему, что делегация и я лично благодарен ему за то, что он сделал. И хочу попросить его, если мы будем обращаться за советом, с просьбами – чтобы он участвовал в этом», – сказал нынешний глава украинской делегации в ТКГ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»