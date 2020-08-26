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СБУ блокировала на Донбассе деятельность сети интернет-агитаторов

26.08.20 11:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины блокировала на Донбассе деятельность сети интернет-агитаторов, которую координировало «министерство информации ДНР».

По оперативной информации СБУ, в группу входили 5 жителей Мариуполя.

«По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более 150 тысячами пользователей. Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации "Л/ДНР" и отделение юго-восточных областей от Украины. Кроме того злоумышленники призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения», – говорится в сообщении СБУ.

В настоящее время деятельность сети блокирована. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников.

В СБУ также напомнили, что такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности.

«За деятельность направленную на свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, предусмотрена уголовная ответственность», – подчеркнули в СБУ.

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