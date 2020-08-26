Коронавирус вернул в крайнюю бедность около 100 млн человек, – Всемирный банк

Из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 млн человек, возможно, вернулись в крайнюю нищету. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, пишет «Укринформ».

Малпасс также допустил, что «это число может вырасти», если пандемия затянется или ситуация в связи с ней усугубится.

Поэтому, как отметил Малпасс, «крайне важно», чтобы кредиторы сократили объем долга бедных стран из группы риска, пойдя дальше обязательств дать отсрочку на погашение задолженности.

Согласно предыдущим оценкам Всемирного банка, крайняя нищета из-за COVID-19 грозила 60 млн человек.