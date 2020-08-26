Думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится: Ермак о встрече советников в Нормандском формате

Встреча советников лидеров государств – участников Нормандского формата, которая была перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна, может состояться в начале сентября. Об этом сегодня, 26 августа, в ходе визита в Днепропетровскую область сообщили президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба главы государства.

«Насколько мне известно, там срочная командировка у советника президента Французской Республики Эммануэля Макрона – господина Бонна, поэтому договорились все советники о несущественном изменении даты – на несколько дней», – сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак добавил, что сейчас обсуждается дата встречи в первых числах сентября.

«Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», – пояснил Андрей Ермак.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подтверждении встречи советников глав государств Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ). Планировалось, что участие в этом заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. 25 августа российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщили, что встреча советников глав государств Нормандского формата «отменена из-за разногласий по итоговым документам».