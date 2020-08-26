Ужас нашего времени: В больнице в Донецке 3 недели нет воды (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в одной из больниц 3 недели нет холодной воды. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Люди рассказывают, что лежат в больнице, в том числе в онкологии – с детьми. При этом медперсоналу, пациентам и родителям детей-пациентов приходится набирать воду в различные емкости, ведра на улице, так как из крана в лечебном учреждении она не идет уже 3 недели.

Речь идет об «Институте неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака», это бывшее Донецкое областное лечебно-клиническое объединение, ранее – Областная центральная клиническая больница (ОЦКБ) на пр. Ленинском.

«Сколько это будет продолжаться?!... Зато наш "глава" был в Крыму, катался с байкерами. А еще открыли бюст Гиви и автопробег в честь флага родненькой России. Такое по новостям не покажут! Зато как много коронавируса в Украине и что КПП пока открывать не стоит, это важная информация... Такой недореспублике стыд и позор… Какой кошмар… Не республике позор, а руководству республики… Детей жаль и их родителей», – возмущаются местные жители.

«Уже привыкли, что нет горячей воды, эти чайники греешь постоянно! Но то, что нет холодной – это уже вообще перебор!...Больницы всегда должны быть обеспечены водой в первую очередь… Мы так 3 недели живем! Это просто издевательство!... Это ужас нашего времени… Чего волноваться!? Ведь "процветаем и развиваемся"!... Как можно больницу оставить без воды», – пишут дончане.

Также сообщают, что вода зачастую отсутствует и в других лечебных учреждениях: «А как вам роддом без воды? И лежите там в жаре и в грязи 4 дня. Больница им. Калинина. Ситуация месяц назад... Да такое часто и густо и в других больницах».

При этом в районе, где расположена больница, в жилых домах вода есть.