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В зоне ООС подорвались бойцы: Мина была сброшена с беспилотника

26.08.20 13:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

25 августа в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое украинских военнослужащих подорвались на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, которую незаконные вооруженные формирования сбросили с БПЛА. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает Командование Объединенных сил, передает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В результате взрыва военные получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации противник использует в Донецкой и Луганской областях.

Кроме взрыва указанной мины, военнослужащими подразделений части и наблюдателями украинской стороны СЦКК больше нарушений в этот день в полосе ответственности бригады зафиксировано не было.

В штабе напомнили, что провокация со стороны противника с использованием БПЛА для сброса ВОГ-17 была осуществлена ​​на этом участке фронта около 23:00 24 августа.

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