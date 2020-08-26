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Ремонт водопровода «Горловка – Торецк»: В серой зоне работают саперы и «Вода Донбасса»

26.08.20 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Специалисты коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» получили гарантии для проведения ремонтных работ на водопроводе «Горловка – Торецк» диаметром 900 мм в «серой» зоне. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

«В 9:30 бригада Часов-Ярского РПУ вместе с саперами выдвинулись в "серую" зону для устранения четырех утечек на водопроводе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводятся без остановки водопровода.

От стабильной работы водопровода зависит водоснабжение Торецка и близлежащих населенных пунктов.

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