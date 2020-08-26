Кравчук рассказал, что означали для Порошенко переговоры в Минске

Для Петра Порошенко успешные переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске были не главными. Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил президент Украины 1991-1994 годов, председатель украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук.

«Я пришел, когда уже есть наработки, это очень важно. То есть, я не начинаю с чистого листа. Это первое. Второе: я пришел, когда у власти Зеленский, а не Порошенко. Порошенко, при всем уважении к нему – для него главное было не добиться успеха. У него было два главных вопроса. Он о них откровенно говорил», – рассказал Кравчук.

Первый, по его словам, главный вопрос для пятого президента Украины – это то, что Минские соглашения «зиждутся на плане Порошенко». Второе – все, что делается в Минске – должны все постоянно повторять, что это поручение лично Петра Порошенко.

«Это так было. Сейчас другая ситуация», – уверен Кравчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»