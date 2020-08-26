В «ДНР» более 20 дней затапливали аварийный участок шахты имени Калинина

В «ДНР» на шахте имени Калинина в Донецке завершили затапливать участок, где 1 августа произошел пожар. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«01.08.2020, Донецк, Калининский р-н, ГП "Макеевуголь", ОП "Шахта им. М.И. Калинина", 3 разгрузочная восточная лава, пласт h10, горизонт 1230 м – пожар. С 03.08.2020 осуществлялось затопление водой аварийного участка. С 06:00 25.08.2020 подача воды прекращена. Выставлены посты безопасности, ведется контроль газовой обстановки и отбор проб рудничной атмосферы», – утверждают в «МЧС ДНР».

Напомним, 1 августа в забое 3-й разгрузочной лавы на шахте имени Калинина «ГП "Макеевуголь"» в Донецке возник пожар. На момент аварии в шахте находился 61 человек, из них 13 были застигнуты на аварийном участке. В этот же день, 1 августа, на конвейерной ходке восточной лавы шахты «Калиновская — Восточная» «ГП "Макеевуголь"» также начался пожар. В момент возгорания в шахте находились 29 человек. В обоих случаях все горняки были подняты на поверхность, пострадавших нет.