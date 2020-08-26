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Два человека – в медикаментозной коме: Появились новые данные о состоянии пострадавших от взрыва в «Десне»

26.08.20 13:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

После взрыва в военном общежитии учебного центра «Десна» в Черниговской области двое пострадавших – гражданская девушка и военнослужащий – находятся в медикаментозной коме. Их состояние оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба учебного центра.

«Гражданская девушка и военнослужащий находятся в Главном военном клиническом госпитале. Оба – в коме (медикаментозной). Состояние их оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое. Пострадавшей вчера была проведена операция. Еще одна пострадавшая – девушка-военнослужащая, – также находится под наблюдением врачей ГВКГ с травмой глаза», – рассказали в пресс-службе.

Там также заверили, что ситуация находится под контролем руководства 169-го Учебного центра, предоставляется вся необходимая помощь, в частности, сегодня в госпиталь направлены 30 доноров крови.

Как сообщалось ранее, в общежитии учебного центра «Десна» произошел взрыв. Полиция открыла производство по статье «убийство».

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