Деоккупация Крыма – такой же приоритет, как и возвращение Донбасса, – Зеленский

Для действующей украинской власти деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews, передает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом. И добавил, что поднимал «крымский вопрос» на переговорах в Нормандском формате, однако Россия отказалась его обсуждать.

«Но Крым – наша территория, мы его вернем», – подчеркнул Владимир Зеленский.

«Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что 6 лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продлеваются. Нам помогает не только Европа – помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то еще? Да», – заявил он.

В то же время глава государства отметил, что для него возвращение Донбасса и Крыма – равноценные приоритеты.

«Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке – там гибнут люди, так что именно в этом, человеческом факторе для меня лично это (вопрос восстановления мира на Донбассе. – ред.) – на первом месте. Но на том же уровне, поскольку обе территории – наши и должны вернуться», – сказал Зеленский.

Кроме того, по мнению президента Украины, те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова, должны понести ответственность.

«Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие в этом участвовали», – подчеркнул Владимир Зеленский.