Мир на Донбассе: Глава украинской делегации в ТКГ рассказал, чего хочет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский искренне желает мира на Донбассе. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил президент Украины 1991-1994 годов, председатель украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонид Кравчук.

«Я работаю теперь уже в контакте. Когда смотрю на человека, могу оценить – это его искреннее желание или формальное. Зеленский искренне желает, чтобы процесс достижения мира продолжался – каждый день, шаг за шагом», – рассказал Кравчук.

«Почему с ним работает сейчас Ермак (руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, – ред.). Я так думаю, я не спрашивал. Потому что тоже этого хочет. Я теперь не со стороны говорю, а работая с ними в контакте», – добавил он.

Также глава украинской делегации сообщил, что ему не говорят, что делать, по деталям. «Есть конкретная задача – решай. Все», – резюмировал Кравчук.

Поэтому, по его словам, не тратится время на ожидание каких-либо указаний – у Кравчука «полная и абсолютная автономия».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»