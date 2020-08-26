Карантин продлят до ноября: Кабмин подготовил решение

Карантин в Украине продлят до ноября. Об этом сегодня, 26 августа, на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет «Сегодня».

«Адаптивный карантин позволяет держать нам баланс между карантинными ограничениями и нормальной жизнью страны. При этом увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. Сегодня на заседании правительства рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на два месяца. Ограничение и зонирование территорий по цветам будут действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продлеваем карантин. Соответственно, до ноября мы планируем, что он будет действовать в той форме, в которой мы его уже сейчас применяем в Украине», – сказал глава правительства.

Ранее на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского премьер Денис Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября. Учитывая негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

Как известно, 22 июля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер до 31 августа.