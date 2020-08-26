В Верховной Раде не видят возможности провести выборы на неподконтрольном Донбассе 25 октября

В Верховной Раде не видят возможностей для проведения местных выборов 25 октября в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые не подконтрольны украинской власти. Об этом заявил народный депутат Александр Качура, передает «РБК – Украина».

«К сожалению, к этим конкретным местным выборам не удастся обеспечить составляющую безопасности при проведении... Мы не видим сегодня возможность проведения выборов на оккупированных территориях», – сказал нардеп по итогам закрытого заседания комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с участием главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука.

По его словам, в парламенте по вопросу проведения выборов в ОРДЛО создадут рабочую группу, в которую войдут представители всех комитетов. Комитеты предоставят своих делегатов пропорционально от своего количества членов.

«То есть, по 4-5 народных депутатов, которые будут обрабатывать соответствующее решение», – сказал Качура.

Он отметил, что речь идет о рабочей группе, которая смогла бы наработать решение, в том числе по требованиям письма Кравчука. «Это будет группа, которая будет нарабатывать необходимые специальные законы, что касается мира в Украине», – добавил нардеп.

Напомним, в Верховную Раду поступило обращение Леонида Кравчука с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, что на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, которое прошло 18-19 августа в формате видеоконференции, представитель России Борис Грызлов и представители «Л-ДНР» выдвинули украинской стороне новое требование по Донбассу. Москва заблокировала обмен пленными, разминирование, развод сил и средств и даже подготовку к встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине, пока Верховная Рада не изменит постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году». По словам Кравчука, речь идет о п. 4 постановления, в котором записано не назначать и не проводить местные выборы во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.