На Донбассе погибли более 2,5 тыс. военнослужащих ВСУ

С начала проведения Антитеррористической операции (Операции Объединенных сил) на Донбассе по состоянию на 10 августа 2020 года погибли более 2,5 тыс. и получили ранения более 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос «Апострофа».

Так, по данным Минобороны, с 14 апреля 2014 года по 10 августа 2020 года на Донбассе погибли 2 659 военнослужащих ВС Украины. «Безвозвратные потери составили 2659 военнослужащих ВС Украины, санитарные потери – 10 130 военнослужащих ВС Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данная информация касается только военнослужащих из рядов ВС Украины.