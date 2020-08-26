На Лугащине предприниматель и сотрудник ГСЧС организовали цех по производству контрафактного алкоголя (Фото)

На Луганщине Служба безопасности Украины пресекла работу подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, организовал нелегальный бизнес частный предприниматель из г. Горское в тандеме с действующим сотрудником Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Цех по изготовлению контрафакта дельцы оборудовали в гараже коммерсанта. Для производства алкоголя закупали неучтенный спирт на водочных заводах Харьковской области.

«Ежемесячно дельцы производили около тонны готовой "продукции", которую под видом отечественных брендов сбывали через сети розничной торговли в Лисичанске, Горском, Золотом и населенных пунктах вблизи линии разграничения. По предварительным подсчетам, за время функционирования аферы злоумышленники успели реализовать почти 20 тонн контрафактного алкоголя более чем на 4 млн грн», – отметили в СБУ.

По факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров открыто уголовное производство. Правоохранители провели 9 обысков в помещениях фигурантов дела, магазинах и транспорте, которым доставляли фальсификат заказчикам. Во время следственных действий обнаружено почти 1,5 тонны контрафактного алкоголя.

«Решается вопрос о наложении ареста на изъятые вещественные доказательства противоправной деятельности. Правонарушителям готовится сообщение о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, другие лица, задействованные в сделке, и поставщики неучтенного спирта», – резюмировали в СБУ.