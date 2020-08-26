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На Донетчине все учреждения образования планируют начать работу с 1 сентября

26.08.20 14:59
Татьяна Сидашева
Татьяна Сидашева / Фото: facebook.com

В Донецкой области все учреждения образования готовятся к началу учебного года в условиях адаптивного карантина. Поскольку регион находится в «зеленой зоне», все учреждения образования начинают работу с 1 сентября. Об этом сегодня, 26 августа, рассказала директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сеть учреждений образования в Донецкой области составляет 1 154, в которых будут воспитываться и получать образование почти 270 тыс. детей», – отметила Сидашева.

В том числе:

  • дошкольных учреждений – 559, в них 51,3 тыс. воспитанников;
  • учреждений общего среднего образования – 508, где будут получать образование 169,8 тыс. учащихся, что на 3 тыс. больше, чем в прошлом году;
  • учреждений профессионально-технического образования – 39, где будут обучаться 9,7 тыс. человек;
  • учреждений высшего образования – 48, планируется почти 40 тыс. студентов.

«Мы планируем принять на обучение в 1 классе 16 302 учащихся, на обучение в 10-м классе – 9 364 учащихся», – уточнила директор департамента данные относительно школьников.

Татьяна Сидашева рассказала, что на сегодня все учреждения образования готовятся к началу нового учебного года в условиях адаптивного карантина: проводится разъяснительная работа, разрабатываются алгоритмы действий на случай выявления заболевших коронавирусом, создаются условия для соблюдения личной гигиены работниками школ, учреждения обеспечиваются необходимыми средствами и антисептиками.

«Медпункты школ обеспечиваются необходимыми средствами и оборудованием, в том числе это: бесконтактные термометры, дезинфекционные и антисептические средства для обработки рук, средства индивидуальной защиты. Еще медпункты у нас имеют перечень необходимых разрешенных лекарств», – сказала директор департамента.

Он также добавила, что разрабатываются маршруты движения учащихся, проводится подготовка к организации питания с соблюдением всех эпидемических требований.

«По оперативной информации органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти, уже на сегодня выделено более 7 млн грн на обеспечение средств безопасности в школах», – отметила Сидашева.

Директор департамента также сообщила, что с июня месяца, когда начали работу детские сады, для учреждений дошкольного образования на меры противоэпидемической безопасности местные органы власти направили более 14 млн грн.

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