Мы долго беседовали: Кравчук сообщил, кто принесет пользу на переговорах по Донбассу

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин принесет пользу на переговорах по Донбассу. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил президент Украины 1991-1994 годов, председатель украинской делегации на переговорах ТКГ Леонид Кравчук.

Замом нового главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука стал Витольд Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины. Фокину – 87 лет. И Кравчук ответил на вопрос, выдержит ли он в таком солидном возрасте переговоры.

«Мы с ним долго беседовали. Я поехал к нему в дом, где он живет… Откровенно говорили, что нам нужно делать. Я еще раз убедился, что у него это – искреннее желание. Он даже сказал: сколько хватит сил и времени, я буду все делать, чтобы приблизить достижение главной цели – мира», – рассказал Кравчук.

«Я убежден, что он принесет пользу. Потому что я вижу – уже он там начал активно с людьми встречаться, готовить документы. Что мне нравится – он делает все сам», – отметил глава украинской делегации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам программы «Гордон»