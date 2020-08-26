Школьные автобусы, пищеблоки, компьютеры: В Донецкой ОГА рассказали об обновлении школ

В Донецкой области школы существенно обновили свою материально-техническую базу за счет средств целевых субвенций. Об этом сегодня, 26 августа, рассказала директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В этом учебном году были заложены новые субвенции на улучшение материально-технического обеспечения пищеблоков, и для 60 учреждений общего среднего образования была выделена субвенция из госбюджета местным бюджетам более 16 млн грн, на сегодня уже использовано 11,6 млн грн. Это даст возможность улучшить питание наших учащихся», – сообщила Сидашева.

Также она отметила, что было закуплено 19 новых школьных автобусов. Парк автобусов увеличился и на сегодня составляет 172 единицы, поскольку почти 8 тыс. человек нуждаются в подвозе к школам.

«Получены практически все учебники для 3-го класса, и они уже развезены по школам, немного опоздали учебники для 7-го класса, но мы планируем, что в начале сентября все учебники будут получены», – добавила Татьяна Сидашева.

По ее словам, что касается субвенции по программе «Новая украинская школа», в этом году для области было выделено 39 млн грн, еще часть была выделена из местных бюджетов, и вся сумма составляла почти 78 млн грн.

«Сегодня уже много городов и районов закупили необходимую мебель, дидактический материал, компьютеры, по некоторым еще идет доставка, но до начала учебного года и в первые две недели сентября все это новое оборудование должно уже быть в школах», – подчеркнула директор департамента.